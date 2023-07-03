Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, який відбувся 6 червня, було зневоднено частину Нікопольського й Криворізького районів Дніпропетровщини. На Нікопольщині водопостачання було припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській, Червоногригорівській територіальних громадах. Туди було організовано підвезення води.

"До Нікопольщини та Криворіжжя, які постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС, продовжують везти воду. Загалом доправили вже понад 14 тис. тонн. Питної та технічної. Її роздають людям. Для цього у районах облаштували майже 270 пунктів видачі. Аби там постійно був запас води, задіяли понад 220 цистерн", - розповів Лисак про ситуацію станом на 3 липня.

Влада працює над відновленням централізованої послуги.

Нині з водопостачанням частково Нікополь і Червоногригорівська громада. Повністю його відновили у Покрові. Лисак закликав тамтешніх жителів не перенавантажувати мережі у перші дні.

"Розумію, вам непросто, але дайте час фахівцям. Він потрібен, аби вода до ваших осель потрапляла без збоїв", - написав чиновник.

Що з водою в Кривому Розі?

Після підриву Каховської ГЕС начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою, адже у Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.

6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.

Основний проєкт – це будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до Південного водосховища.

"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - пояснив Вілкул.

При цьому запропоновано ще три допоміжні проєкти, які рятуватимуть місто від зневоднення, поки реалізується основний проєкт. Один із них фінансуватиме АрселорМіттал – найбільше металургійне підприємство міста.

Нині вже 25 днів водопостачання мешканців і підприємств здійснюється з резервів Південного водосховища й суттєво обмежене, заборонено поливання городів і дачних ділянок і роботу автомийок.

3 липня Вілкул провів нараду щодо будівництва водогону "Інгулець - Південне" з віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та головою профільного комітету ВР Оленою Шуляк.

"Ситуація непроста, проєкт дуже масштабний, але роботи тривають", - написав він.