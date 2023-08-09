Про це пише Еспресо TV.

Святий Пантелеймон народився в родині багатого язичника та християнки у ІІІ столітті. При народженні йому було дане ім’я Пантолеон, що означає "лев у всьому". Мати його була віруючою і вчила сина Божим законам.

Після закінчення язичницької школи він почав вчитись у знаменитого в Нікомедії (нині Ізміт, Туреччина) лікаря Євфросіна й дуже скоро став відомим медиком у всьому місті. Він відрізнявся співчуттям до людей, часто допомагав нужденним і незабаром хрестився. Зробив це після того, як молитвою зміг оживити дитину, яку вкусила отруйна змія. Під час хрещення йому було дане ім’я Пантелеймон, тобто всемилостивий.

Усе своє життя він присвятив лікуванню та допомозі стражденним, хворим та жебракам. Усі люди хотіли звертатись саме до Пантелеймона, адже він міг зцілити навіть тих, хто був при смерті.

Тож інші лікарі, які йому заздрили, донесли язичницькому імператору Максиміліану про те, що святий безкоштовно лікує християн та ув’язнених. Імператор був язичником і відчайдушно боровся з християнством, тому наказав схопити Пантелеймона і змушував його відректися від Христа. Отримавши відмову, розпорядився жорстоко мучити лікаря, а потім стратив його.

Переказують, що під час виконання смертельного вироку з неба донісся голос, який запрошував старця до царства небесного. Тоді кати зрозуміли свою провину та стали навколішки біля мертвого тіла святого.

Традиції в День святого Пантелеймона

Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових. До нього звертаються з молитвою про одужання від тілесних хвороб та позбавлення від душевного болю.

У цей день зазвичай проводять оздоровчі процедури та починають дотримуватись здорового способу життя. Адже турбота про себе зміцнить організм та принесе користь як фізичному, так і духовному стану.

З давніх-давен 9 серпня травники і знахарі збирали цілющі трави і святили їх в храмах. Потім їх можна було висушити - такий запас використовувався в лікувальних цілях і рятував від безлічі хвороб.

У народі прийнято було на Пантелеймона святити колоски пшениці, щоб був хороший урожай. Також існувала традиція - зірвати качан капусти, з неї приготувати будь-які страви, а також спекти пиріжки. Потім ці частування слід було роздати жебракам, друзям і сусідам.

Згідно з народними повір'ями в цю дату строго заборонено:

працювати в полі, перевозити або заготовлювати сіно;

псувати настрій іншим людям та бажати комусь зла;

сваритись з медиками та військовими;

ігнорувати чужі хвороби та горе;

відмовляти в допомозі нужденним;

лихословити і пліткувати;

лінуватися;

випікати хліб.

Наші предки вірили, що у будь-якого, хто не послухається завітів дня, може згоріти будинок або виникнути страшна хвороба.