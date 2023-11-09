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Італійський класичний рецепт приготування поленти. Пояснюємо покроково
Полента - це традиційна італійська страва з кукурудзяного борошна грубого помелу. На перший погляд здається, що все дуже просте, але є кілька нюансів, дотримуючись яких, ви отримаєте найсмачнішу поленту. Тож, крокуємо за нашим рецептом
Інгредієнти для приготування поленти:
- вода – десять склянок
- сіль – одна столова ложка
- кукурудзяне борошно грубого помелу – дві склянки
- масло вершкове – дві столові ложки
- перець чорний мелений (до смаку)
- сир пармезан (до смаку)
Покроковий рецепт приготування поленти:
- кип'ятимо шість склянок води з сіллю на великому вогні в каструлі з товстим дном
- ставимо на малий вогонь іншу каструльку із чотирма склянками води
- додаємо потроху порціями кукурудзяне борошно у велику каструлю, постійно перемішуємо
- готуємо три хвилини, щоб увібралась вода
- зменшуємо вогонь, щоб полента дуже повільно кипіла
- додаємо два ковшики окропу
- часто перемішуємо дерев'яною ложкою
- готуємо п’ять хвилин
- додаємо по два ковші води кожні п’ять хвилин після того, як вбереться попередня порція
- перемішуємо, щоб полента не пригоріла
- готуємо 45 хв.
- полента має бути, як густа сметана
- додаємо масло, перець
- викладаємо в тарілки мокрою ложкою
- посипаємо зверху тонкими шматочками пармезану.
Смачного!
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