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Полетів завчасно і забув 13 пасажирів: у Києві скандал через літак Ryanair

13 серпня, 2021 п'ятниця
13:41
Суспільство Ryanair

Лоукостер Ryanair потрапив у скандал, залишивши частину пасажирів в аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомляє своїй сторінці у Facebook депутатка Мелітопольської міськради Ірина Славова, чия донька опинилася серед "забутих" авіаперевізником.

Інцидент стався на рейсі Київ - Краків 12 серпня. Серед залишених в пункті відправлення людей опинилися десять українських дітей, двоє дорослих, які їх супроводжували, та один громадянин Польщі.

Славова стверджує, що група, в якій була її донька, прямувала до Кракова, де вони мали пробути 10 днів за програмою обміну "Театр без кордонів". В аеропорт вони прибули вчасно і за 2 години до вильоту зайняли чергу на реєстрацію. Однак цей процес затягнувся через багато вильотів до Європи.

Пройшовши реєстрацію та паспортний контроль, перші учасники групи побігли до гейту попередити екіпаж літака про затримку. Прибувши до воріт за 17 хвилин до вильоту, вони виявили, що двері вже закриті, а літак опустив трап.

Ще через 20 хвилин працівники аеропорту повідомили групі, що літак полетів без них.

"Як можна було залишити групу дітей, в тому числі і неповнолітніх? Чому не шукали і не кликали 12 осіб? Завжди хто запізнюється, роблять повідомлення та чекають. Тут всі кликали на допомогу, а залишилися в ситуації – сам на сам", - обурюється Славова.

Всі претензії керівникам групи в аеропорту порадили направити до перевізника. А оскільки наступний доступний авіарейс на Краків був лише наступного дня, то дітей відправили до Польщі автобусом.

У коментарях Ірина Славова додала, що до вирішення конфлікту підключився уряд Польщі, який підготував документи для звернення до суду проти Ryanair.

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Новини
скандал
Ryanair
аеропорт "Бориспіль"
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