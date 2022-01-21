Політика української влади у інформаційному питанні щодо війни з РФ не зрозуміла, - політексперт

Про це він сказав у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденко" на Еспресо.TV.



"У нас є офіційною особою пан Данілов, який у інтерв'ю сказав, що підстав для загроз немає. Громадяни не особливо заспокоїлись. Ідемо далі - було звернення президента, яке теж особливо не заспокоїло громадян. Мені не зовсім зрозуміло, на якого чорта, в РНБО створили Центр протидії дезінформації і водночас президент закликає людей не піддаватись впливу ЗМІ", - заявив він.



На його думку, це свідчить, що ця інституція не працює.



"Натомість ми бачимо певні звіти, що пан Єрмак проводить зустрічі зі ЗМІ. Єрмак, що має вказувати ЗМІ передавати повідомлення світових медіа з обмеженнями?. Я не зовсім розумію державну політику в цьому питанні. Дуже складно суспільству, яке не здатне відфільтровувати інформаційний шум, критично ставитись до публікацій, зпівставляти інформацію, сказати: "Цьому вірте, а цьому не вірте", - підсумував Вігірінський.

19 січня президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі новин про можливе вторгнення РФ. Він закликав не сіяти паніку.

20 січня Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.