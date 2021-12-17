“ПолітКлуб Віталія Портникова” 17 грудня. Саміт “Східного партнерства” і перспективи Євроінтеграції України. Інцидент із заступником міністра та кадрова політика влади
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі "Еспресо". Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30
Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: саміт “Східного партнерства” і перспективи Євроінтеграції України. А також інцидент із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі та кадрову політику влади.
До розмови долучаться політики та експерти:
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Ахтем Чийгоз, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”
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Андрій Осадчук, народний депутат, фракція “Голос”
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Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція “Батьківщина”
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Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)
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Олексій Голобуцький, політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій
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Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва
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Віталій Титич, адвокат, захисник родичів Небесної сотні
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.
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