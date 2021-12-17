“ПолітКлуб Віталія Портникова” 17 грудня. Саміт “Східного партнерства” і перспективи Євроінтеграції України. Інцидент із заступником міністра та кадрова політика влади

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: саміт “Східного партнерства” і перспективи Євроінтеграції України. А також інцидент із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі та кадрову політику влади.

До розмови долучаться політики та експерти:

Ахтем Чийгоз, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”

Андрій Осадчук, народний депутат, фракція “Голос”

Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція “Батьківщина”

Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)

Олексій Голобуцький, політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва

Віталій Титич, адвокат, захисник родичів Небесної сотні

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.