“ПолітКлуб Віталія Портникова” 28 січня. Росія проти України та Заходу: хто вгамує кремлівського фюрера?

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: загрозу нової хвилі збройної агресії РФ проти України, постачання високотехнічних озброєнь Сполученими Штатами та Великою Британією Україні. А також письмові відповіді США та НАТО на ультиматум Кремля і реакцію на них посадовців РФ.

До розмови долучаться політики та експерти:

Марина Бардіна, народна депутатка, фракція “Слуга народу”

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії “Голос”

Ірина Констанкевич, народна депутатка, група “За майбутнє”

Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)

Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.