“ПолітКлуб Віталія Портникова” 28 січня. Росія проти України та Заходу: хто вгамує кремлівського фюрера?
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30
Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: загрозу нової хвилі збройної агресії РФ проти України, постачання високотехнічних озброєнь Сполученими Штатами та Великою Британією Україні. А також письмові відповіді США та НАТО на ультиматум Кремля і реакцію на них посадовців РФ.
До розмови долучаться політики та експерти:
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Марина Бардіна, народна депутатка, фракція “Слуга народу”
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Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”
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Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії “Голос”
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Ірина Констанкевич, народна депутатка, група “За майбутнє”
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Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)
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Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.
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