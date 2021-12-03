“ПолітКлуб Віталія Портникова” 3 грудня. Президент Зеленський прагне прямих переговорів з РФ: що це дасть Україні

Ведучий і гості програми обговорять найгучнішу заяву тижня - прагнення Президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори з очільником країни-агресора - Володимиром Путіним.

До розмови долучаться політики та експерти:

Сергій Рахманін, народний депутат, фракція “Голос”

Микола Княжицький, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”

Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція “Батьківщина”

Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)

Юрій Кочевенко, військовий та політичний експерт; директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді

Максим Ялі, політолог-міжнародник

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.