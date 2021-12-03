“ПолітКлуб Віталія Портникова” 3 грудня. Президент Зеленський прагне прямих переговорів з РФ: що це дасть Україні
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40
Ведучий і гості програми обговорять найгучнішу заяву тижня - прагнення Президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори з очільником країни-агресора - Володимиром Путіним.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Сергій Рахманін, народний депутат, фракція “Голос”
- Микола Княжицький, народний депутат, фракція “Європейська солідарність”
- Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція “Батьківщина”
- Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)
- Юрій Кочевенко, військовий та політичний експерт; директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді
- Максим Ялі, політолог-міжнародник
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.
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