"ПолітКлуб Віталія Портникова" 4 лютого. Союз проти Росії: Україна не сама, але мусить тримати удар
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова" на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30
Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: офіційні візити до України очільників урядів Великої Британії і Польщі, Президента Туреччини та підписання низки важливих угод. А також публікацію в мережі скандального відео за участі нардепа зі "Слуги народу", яке свідчить, що найвищі посадові особи намагалися приховати злочин.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція "Слуга народу";
- Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";
- Юлія Клименко, народна депутатка, об’єднання "Справедливість";
- Вікторія Гриб, народна депутатка, позафракційна;
- Олексій Голобуцький, політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій;
- Сергій Кривонос, генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019 - 2020);
- Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО "Громадський люстраційний комітет".
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