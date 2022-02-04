"ПолітКлуб Віталія Портникова" 4 лютого. Союз проти Росії: Україна не сама, але мусить тримати удар

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: офіційні візити до України очільників урядів Великої Британії і Польщі, Президента Туреччини та підписання низки важливих угод. А також публікацію в мережі скандального відео за участі нардепа зі "Слуги народу", яке свідчить, що найвищі посадові особи намагалися приховати злочин.



До розмови долучаться політики та експерти:

Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція "Слуга народу";

Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";

Юлія Клименко, народна депутатка, об’єднання "Справедливість";

Вікторія Гриб, народна депутатка, позафракційна;

Олексій Голобуцький, політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій;

Сергій Кривонос, генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019 - 2020);

Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО "Громадський люстраційний комітет".