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"ПолітКлуб Віталія Портникова" 4 лютого. Союз проти Росії: Україна не сама, але мусить тримати удар

4 лютого, 2022 п'ятниця
15:56
Суспільство

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова" на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: офіційні візити до України очільників урядів Великої Британії і Польщі,  Президента Туреччини та підписання низки важливих угод. А також публікацію в мережі скандального відео за участі нардепа зі "Слуги народу", яке свідчить, що найвищі посадові особи намагалися приховати злочин.

До розмови долучаться політики та експерти:

  • Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція "Слуга народу";
  • Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";
  • Юлія Клименко, народна депутатка, об’єднання "Справедливість";
  • Вікторія Гриб, народна депутатка, позафракційна;
  • Олексій Голобуцький, політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій;
  • Сергій Кривонос, генерал запасу ЗСУ, заступник секретаря РНБО (2019 - 2020);
  • Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО "Громадський люстраційний комітет".
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:30 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у  Фейсбуці.
Віталій Портников
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