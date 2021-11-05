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“ПолітКлуб Віталія Портникова” 5 листопада. Вакцинація і конституційні права громадян

5 листопада, 2021 п'ятниця
16:51
Новини Портников

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова" на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40

Ведучий і гості програми обговорять гарячу тему тижня - протести громадян за “свої конституційні права” та проти “примусової вакцинації”.  А також той факт, що Європейський Союз виключає Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

До розмови долучаться політики та експерти:

  • Павло Фролов, народний депутат, фракція “Слуга Народу”

  • Марія Іонова, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”

  • Ольга Стефанишина, об’єднання “Справедливість”

  • Сергій Євтушок, народний депутат, фракція “Батьківщина”

  • Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО “Громадський люстраційний комітет”

  • Тетяна Михайлевська, завідувачка інфекційного відділення Київської міської лікарні №3

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у  Фейсбуці.

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