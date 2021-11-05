“ПолітКлуб Віталія Портникова” 5 листопада. Вакцинація і конституційні права громадян

Ведучий і гості програми обговорять гарячу тему тижня - протести громадян за “свої конституційні права” та проти “примусової вакцинації”. А також той факт, що Європейський Союз виключає Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

До розмови долучаться політики та експерти:

Павло Фролов, народний депутат, фракція “Слуга Народу”

Марія Іонова, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”

Ольга Стефанишина, об’єднання “Справедливість”

Сергій Євтушок, народний депутат, фракція “Батьківщина”

Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО “Громадський люстраційний комітет”

Тетяна Михайлевська, завідувачка інфекційного відділення Київської міської лікарні №3

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу “ПолітКлуб Віталія Портникова”. Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці “ПолітКлубу” у Фейсбуці.