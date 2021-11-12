"ПолітКлуб Віталія Портникова" о 19:40: Окупанти нагнали більше війська до нашого кордону - що далі?

Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40.



Ведучий і гості програми обговорять гарячу тему останніх тижнів - накопичення країною-агресором великої кількості бойових танків та інших озброєнь біля кордону з Україною. Заяви щодо цього американських і європейських політиків. А також шантаж Євросоюзу мігрантами і газом з боку Росії та Білорусі.



До розмови долучаться політики та експерти:

Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Ахтем Чийгоз, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

Роман Костенко, народний депутат, фракція "Голос", полковник, учасник бойових дій

Сергій Шахов, народний депутат, група "Довіра"

Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015)

Олександр Карпюк (Сєрж Марко), автор книги "Хроніки гібридної війни", учасник "волонтерського десанту" Міністерства оборони України