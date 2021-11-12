"ПолітКлуб Віталія Портникова" о 19:40: Окупанти нагнали більше війська до нашого кордону - що далі?
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40.
Ведучий і гості програми обговорять гарячу тему останніх тижнів - накопичення країною-агресором великої кількості бойових танків та інших озброєнь біля кордону з Україною. Заяви щодо цього американських і європейських політиків. А також шантаж Євросоюзу мігрантами і газом з боку Росії та Білорусі.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Ахтем Чийгоз, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"
- Роман Костенко, народний депутат, фракція "Голос", полковник, учасник бойових дій
- Сергій Шахов, народний депутат, група "Довіра"
- Віктор Ягун, генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014 - 2015)
- Олександр Карпюк (Сєрж Марко), автор книги "Хроніки гібридної війни", учасник "волонтерського десанту" Міністерства оборони України
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