Політолог назвав відсоток росіян, які будуть голосувати за Путіна

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, ми маємо визнати, що Кремль зумів домогтись ситуації абсолютної альтернативності Путіна. Якби вибори в Росії проходили сьогодні, то за Путіна готові проголосувати понад 74% росіян. Це остання соціологія, яка була проведена Українським інститутом майбутнього. Вони змогли створити повну безальтернативність Путіну і, на жаль, вона спрацювала", - розповів Денисенко.

За словами політолога, в Кремлі дуже впевнені в переобранні Путіна.

"Щодо президентських виборів в Росії, то це будуть перше голосування з 1991 року, де не будуть підійматися соціальні стандарти. Тобто, не буде збільшення пенсій, соціальних виплат та зарплат. Не дивлячись на те, що Кремль просто не має змоги зробити це, вони дійсно впевнені, що можуть спокійно обиратись без цих питань. Єдина теза, на якій вони будуть тримати населення, буде акцентована на тому, що не стало гірше", - додав він.