Політолог назвав відсоток росіян, які будуть голосувати за Путіна
Політолог Вадим Денисенко повідомив, що за останніми соціологічними опитуваннями за Путіна на президентських виборах готові проголосувати понад 74% росіян
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На жаль, ми маємо визнати, що Кремль зумів домогтись ситуації абсолютної альтернативності Путіна. Якби вибори в Росії проходили сьогодні, то за Путіна готові проголосувати понад 74% росіян. Це остання соціологія, яка була проведена Українським інститутом майбутнього. Вони змогли створити повну безальтернативність Путіну і, на жаль, вона спрацювала", - розповів Денисенко.
За словами політолога, в Кремлі дуже впевнені в переобранні Путіна.
"Щодо президентських виборів в Росії, то це будуть перше голосування з 1991 року, де не будуть підійматися соціальні стандарти. Тобто, не буде збільшення пенсій, соціальних виплат та зарплат. Не дивлячись на те, що Кремль просто не має змоги зробити це, вони дійсно впевнені, що можуть спокійно обиратись без цих питань. Єдина теза, на якій вони будуть тримати населення, буде акцентована на тому, що не стало гірше", - додав він.
- 6 листопада агентство Reuters повідомило, що російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії.
- Раніше стало відомо, що російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для сприяння маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе