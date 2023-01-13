Про це повідомили в ГУ Національної поліції України.

Слідчі встановили, що чоловік разом з іншими загарбниками вчиняв воєнні злочини проти цивільних мешканців Київщини, а саме на території с. Мощун Бучанського району.

"Зокрема 29-річний мешканець м. Кострома, перебуваючи на посаді заступника командира бойової машини – навідника-оператора ПДВ в/ч 32515 збройних сил РФ, разом з іншими окупантами тримали полонених в господарських приміщеннях, знущалися та катували їх. Крім того, російські військові відбирали у людей транспортні засоби, цінні речі, одяг та навіть продукти", - наголосили в Нацполіції.

Наразі Нацполіція скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупанта: йому інкримінують вчинення злочину за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили особи російських військових, які обстріляли 10 цивільних автомобілів на Житомирській трасі в Київській області в березні 2022 року.

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