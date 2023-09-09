Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Поліція Британії спіймала найбільш розшукуваного підозрюваного у тероризмі втікача

Поліція Британії спіймала найбільш розшукуваного підозрюваного у тероризмі втікача

9 вересня, 2023 субота
17:21
Світ В'язниця Wandsworth

У суботу, 9 вересня 2023 рік, колишнього солдата британської армії, підозрюваного у тероризмі, який раніше втік із в'язниці HMP Wandsworth, заарештувала поліція

Про це пише The Guardian.

21-річного Деніела Абеда Халіфа, який втік із тюремної кухні, прив’язавши себе до днища фургона, заарештували в суботу в Чізвіку, на заході Лондона. Він втік у своїй кухарській формі з в'язниці HMP Wandsworth в Лондоні вранці 6 вересня.

Сьогодні об 11 ранку Лондонська поліція повідомила, що затримала його і наразі він перебуває під вартою.

Поліція подякувала громадськості та ЗМІ за підтримку під час розслідування і допомогу у встановленні місцеперебування Халіфа.

Ріші Сунак, виступаючи перед світовими лідерами на саміті G20 у Делі, сказав: "Я дуже радий новинам і дякую поліцейським за їх фантастичну роботу протягом останніх кількох днів, а також громадськості який надав величезну кількість слідів, щоб допомогти поліції в її розслідуванні".

Міністр поліції також привітав у соцмережах офіцерів, які брали участь у цій операції.

Хід операції

Халіфа утримували у в'язниці в очікуванні суду за нібито встановлення фальшивої бомби та збір інформації, яка могла б бути корисною терористам, попередньо, з Ірану, але він заперечує усі звинувачення.

Фургон Bidfood, до днища якого він прив’язав себе, щоб втікти, виїхав з HMP Wandsworth о 7:32 ранку в середу. Халіфа оголосили зниклим безвісти о 7:50, а вже о 8:37 фургон зупинила поліція.

У п'ятницю офіцери закрили Ричмондський парк на південному заході Лондона для пошуків, тому що Халіфа виріс в цьому районі, але не знайшли його.

В перехоплювальній операції брали участь 150 офіцерів контртероризму, порти та аеропорти були приведені в стан готовності, а деякі пасажири зіткнулися з затримками, оскільки проводилися додаткові перевірки.

Офіцери сказали, що він змінив тюремну кухонну форму (біла футболка і червоно-білі штани) на чорні бейсболку, футболку та штани. Люди повідомляли, що бачили його на іншому березі Темзи від HMP Wandsworth.

В'язниця була закрита після втечі Халіфа, що призвело до зриву судових засідань щодо інших обвинувачених, які перебували під вартою .

Пізніше громадськість повідомила, що бачили, як Халіфа виходив з вантажівки, яка доставляла їжу за милю від в’язниці.

В уряді виникла політична суперечка з критикою міністрів через скорочення та нестачу персоналу, через що потенційно небезпечні ув'язнені залишилися у в'язницях з низьким рівнем.

Міністр юстиції Алекс Чолк оголосив про проведення незалежного розслідування втечі Халіфе, чому його утримували у в'язниці з меншим рівнем безпеки та чи потрібно було виводити з в'язниці інших ув'язнених із підвищеним ризиком.

  • Суддя підтримав звинувачення у тероризмі підозрюваного у відправці наприкінці 2022 року кількох бомб у посилках, спрямованих на урядові, дипломатичні та оборонні установи, зокрема й посольство України.
Кримінал
Велика Британiя
Читайте також:
Росія, Ізраїль, культура, кіно
9 вересня, 2023 субота
Ізраїль підписав угоду у галузі кіно з РФ: після протестів її назвали "помилкою дипломатії"
війна проти Росії ЗСУ
9 вересня, 2023 субота
Передислокація РФ: британська розвідка оцінила ситуацію біля Роботиного
7 вересня, 2023 четвер
"Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає": військові розповіли про застосування на фронті новітнього БПЛА Punisher
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 вересня
17:35
Оновлено
бавовна у Сімферополі
У окупованому Сімферополі пролунали вибухи, горить військова частина
16:54
МЗС України
Результати є нікчемними: Україна не визнає "президентські вибори" на території Карабаху
16:24
Авіаудар по Чернігівщині
Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини: поранено цивільного
16:12
Огляд
Ракетний комплекс "Іскандер"
Що таке "Іскандери": як ця зброя впливає на війну в України, її особливості та характеристики
16:11
Британія солдат
Британського добровольця в Україні знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
16:09
Ексклюзив
Євген Пригожин
У Пригожина та Уткіна були двійники, стовідсоткової впевненості щодо їхньої загибелі немає, - військовий експерт Снєгирьов
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Безлімітна війна
15:52
Закликали до миру, але не засудили агресію РФ: G20 ухвалили підсумкову декларацію
15:50
Оновлено
Володимир Зеленський та Хаяші Йошімаса
Зеленський зустрівся з головою МЗС Японії Хаяші Йошімаса
15:44
Оновлено
Володимир Зеленський
"Російське зло вже готується до зими", - Зеленський
15:37
Єнс Столтенберг
"Ми не можемо розповідати, як їм воювати": генсек НАТО заявив свої сім контрнаступальних тез по Україні
15:31
Мельпомена Таврії
У Херсоні розпочався 25-й міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії"
15:23
Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Джеймс Медісон та Микола Матвієнко (зліва - направо), Англія - Україна
Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024
15:16
Ексклюзив
Після виходу ЗСУ на північ Бахмута росіяни опиняться в оточенні, - Світан
15:05
Херсонщина
Російська армія обстріляла селище на Херсонщині: загинув чоловік
15:00
На Венеційському фестивалі відбулась світова прем'єра української стрічки "Назавжди-Назавжди"
14:51
Ексклюзив
війна в Україні
Політолог Морозов зазначив три обставини, які визначають контури майбутнього ходу війни
14:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки коштує євро та долар
14:37
Оновлено
Бердянськ
Псевдовибори на ТОТ: на Запоріжжі другий день поспіль підривають"виборчі дільниці"
14:36
ВМС США
В Балтійському морі країни НАТО відпрацьовують імовірний контрудар по росіянах
14:36
Огляд
Еліна Світоліна, теніс
Матч Україна - Англія, Світоліна бере паузу, а WBA отримала апеляцію на перемогу Усика: головні новини українського спорту за тиждень
14:33
танк Leopard 1
Данія взяла у трьох музеях Leopard 1 для навчання українських військових
14:13
Сергій Ярмоленко
На війні загинув адвокат та спортсмен з Вінниці Сергій Ярмоленко
14:06
водолаз
У Британії українські водолази вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни
14:03
снаряд зі збідненим ураном
Росіяни самі давно використовують снаряди зі збідненим ураном, - Центр протидії дезінформації
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні кількість ФОПів перевищила довоєнний рівень
13:46
Бєлгородська область. Обстріл
У РФ заявили про обстріл Бєлгородської області: без світла начебто залишилися мешканці села
13:35
Рівненська АЕС
Британія кредитувала Енергоатом на 192 млн фунтів стерлінгів
13:32
У Києві попрощалися з українським релігієзнавцем Ігорем Козловським
У Києві попрощалися з українським релігієзнавцем Ігорем Козловським
13:19
Борсук
Готується до зими: у Чорнобильському заповіднику помітили, борсука з густою шубкою
13:03
Псевдовибори на ТОТ: хто очолює списки і як уникнути примусового голосування
12:57
Володимир Зеленський
Зеленський хоче відкрити е-декларації чиновників швидко та відразу, - нардеп
12:53
Оновлено
землетрус в Марокко
У Марокко стався сильний землетрус: загинули понад 820 людей та зруйновані будівлі
12:34
Валерій Залужний
Залужний обговорив з начальником штабу оборони ЗС Румунії атаки РФ на Дунайські порти
12:01
OPINION
Олексій Панич
Папа Франциск провалює тест на розумність
11:52
Ренат Кузьмін
Суд дозволив ДБР спецрозслідування щодо ексзаступника генпрокурора Кузьміна
11:25
Зеленський зустрівся з членом санкційної групи Макфолом
Зеленський зустрівся з членом санкційної групи Макфолом: про що говорили
11:20
Огляд
міжнародний огляд
Чи залежить успіх ЗСУ від примх мільярдера Маска та як росіяни адаптувалися до війни. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
11:17
кімнати страху
Вчені дослідили, які нічні кошмари мучать людей найчастіше
11:03
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган закликає лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо зернової угоди
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV