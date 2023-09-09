Поліція Британії спіймала найбільш розшукуваного підозрюваного у тероризмі втікача

Про це пише The Guardian.

21-річного Деніела Абеда Халіфа, який втік із тюремної кухні, прив’язавши себе до днища фургона, заарештували в суботу в Чізвіку, на заході Лондона. Він втік у своїй кухарській формі з в'язниці HMP Wandsworth в Лондоні вранці 6 вересня.

Сьогодні об 11 ранку Лондонська поліція повідомила, що затримала його і наразі він перебуває під вартою.

Поліція подякувала громадськості та ЗМІ за підтримку під час розслідування і допомогу у встановленні місцеперебування Халіфа.

Ріші Сунак, виступаючи перед світовими лідерами на саміті G20 у Делі, сказав: "Я дуже радий новинам і дякую поліцейським за їх фантастичну роботу протягом останніх кількох днів, а також громадськості який надав величезну кількість слідів, щоб допомогти поліції в її розслідуванні".

Міністр поліції також привітав у соцмережах офіцерів, які брали участь у цій операції.

Хід операції

Халіфа утримували у в'язниці в очікуванні суду за нібито встановлення фальшивої бомби та збір інформації, яка могла б бути корисною терористам, попередньо, з Ірану, але він заперечує усі звинувачення.

Фургон Bidfood, до днища якого він прив’язав себе, щоб втікти, виїхав з HMP Wandsworth о 7:32 ранку в середу. Халіфа оголосили зниклим безвісти о 7:50, а вже о 8:37 фургон зупинила поліція.

У п'ятницю офіцери закрили Ричмондський парк на південному заході Лондона для пошуків, тому що Халіфа виріс в цьому районі, але не знайшли його.

В перехоплювальній операції брали участь 150 офіцерів контртероризму, порти та аеропорти були приведені в стан готовності, а деякі пасажири зіткнулися з затримками, оскільки проводилися додаткові перевірки.

Офіцери сказали, що він змінив тюремну кухонну форму (біла футболка і червоно-білі штани) на чорні бейсболку, футболку та штани. Люди повідомляли, що бачили його на іншому березі Темзи від HMP Wandsworth.

В'язниця була закрита після втечі Халіфа, що призвело до зриву судових засідань щодо інших обвинувачених, які перебували під вартою .

Пізніше громадськість повідомила, що бачили, як Халіфа виходив з вантажівки, яка доставляла їжу за милю від в’язниці.

В уряді виникла політична суперечка з критикою міністрів через скорочення та нестачу персоналу, через що потенційно небезпечні ув'язнені залишилися у в'язницях з низьким рівнем.

Міністр юстиції Алекс Чолк оголосив про проведення незалежного розслідування втечі Халіфе, чому його утримували у в'язниці з меншим рівнем безпеки та чи потрібно було виводити з в'язниці інших ув'язнених із підвищеним ризиком.