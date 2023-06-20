Про це повідомляє видання El Mundo з посиланням на судові документи.

74-річного Помпейо Гонсалеса Паскуаля заарештували у січні після того, як у період з 24 листопада по 2 грудня минулого року він відправив шість посилок із саморобною вибухівкою на адресу прем'єр-міністра Педро Санчеса, міністра оборони Маргарити Роблес, посольств України та США в Мадриді, військово-повітряної бази та виробника зброї.

Більшість боєприпасів було знешкоджено, хоча співробітник служби безпеки українського посольства отримав легкі поранення під час детонації одного з них.

Слідчий суддя Хосе Луїс Калама, виступаючи у Високому суді Мадрида, заявив, що обидва звинувачення в тероризмі та виготовленні вибухових пристроїв з терористичною метою були обґрунтованими, навіть якщо не було доказів того, що Гонсалес належав до організованої терористичної групи або вступив у змову з нею. Обвинуваченого притягнуто до відповідальності.

Вони були виправдані через характер і контекст актів, використання вибухових пристроїв, а також його політичні мотиви – такі як порушення громадського порядку і примушування уряду припинити підтримку України у війні проти Росії, додав Калама.

Обидва злочини були кваліфіковані як злочини з обтяжуючими обставинами, оскільки дві посилки були адресовані високопоставленим урядовцям – Санчесу і Роблес.

У квітні суддя звільнив Гонсалеса під заставу, пославшись на його вік, відсутність судимостей і той факт, що етап збору доказів у розслідуванні завершився.

У нього вилучили паспорт і заборонили виїжджати з країни. Він також зобов'язаний щотижня з'являтися до найближчого суду і постійно інформувати суддю про своє місцезнаходження.

Гонсалес – колишній державний службовець на пенсії, проживає в Міранда-дель-Ебро в північній провінції Бургос.

Під час розслідування поліція виявила на вибухових пристроях сліди ДНК, що збігаються з ДНК Гонсалеса.

Записи, надані інтернет-магазином Amazon, показали, що Гонсалес купував прекурсори для вибухівки, мідні дроти, клейку стрічку і шаблони для написів у червні та липні 2022 року.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.