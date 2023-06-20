Посилки з бомбами в Іспанії: затриманого засудили за тероризм із метою перешкоджання підтримці України
Суддя підтримав звинувачення у тероризмі підозрюваного у відправці наприкінці 2022 року кількох бомб у посилках, спрямованих на урядові, дипломатичні та оборонні установи, зокрема й посольство України
Про це повідомляє видання El Mundo з посиланням на судові документи.
74-річного Помпейо Гонсалеса Паскуаля заарештували у січні після того, як у період з 24 листопада по 2 грудня минулого року він відправив шість посилок із саморобною вибухівкою на адресу прем'єр-міністра Педро Санчеса, міністра оборони Маргарити Роблес, посольств України та США в Мадриді, військово-повітряної бази та виробника зброї.
Більшість боєприпасів було знешкоджено, хоча співробітник служби безпеки українського посольства отримав легкі поранення під час детонації одного з них.
Слідчий суддя Хосе Луїс Калама, виступаючи у Високому суді Мадрида, заявив, що обидва звинувачення в тероризмі та виготовленні вибухових пристроїв з терористичною метою були обґрунтованими, навіть якщо не було доказів того, що Гонсалес належав до організованої терористичної групи або вступив у змову з нею. Обвинуваченого притягнуто до відповідальності.
Вони були виправдані через характер і контекст актів, використання вибухових пристроїв, а також його політичні мотиви – такі як порушення громадського порядку і примушування уряду припинити підтримку України у війні проти Росії, додав Калама.
Обидва злочини були кваліфіковані як злочини з обтяжуючими обставинами, оскільки дві посилки були адресовані високопоставленим урядовцям – Санчесу і Роблес.
У квітні суддя звільнив Гонсалеса під заставу, пославшись на його вік, відсутність судимостей і той факт, що етап збору доказів у розслідуванні завершився.
У нього вилучили паспорт і заборонили виїжджати з країни. Він також зобов'язаний щотижня з'являтися до найближчого суду і постійно інформувати суддю про своє місцезнаходження.
Гонсалес – колишній державний службовець на пенсії, проживає в Міранда-дель-Ебро в північній провінції Бургос.
Під час розслідування поліція виявила на вибухових пристроях сліди ДНК, що збігаються з ДНК Гонсалеса.
Записи, надані інтернет-магазином Amazon, показали, що Гонсалес купував прекурсори для вибухівки, мідні дроти, клейку стрічку і шаблони для написів у червні та липні 2022 року.
Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.
- Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.
- Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм 30 грудня отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.
- 1 грудня вибухівку в поштовому пакунку надіслали до посольства США у Мадриді.
- 23 січня The New York Times писали, що до розсилки листів із бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угруповання.
- 25 січня в Іспанії затримали 74-річного чоловіка, підозрюваного у відправленні листів із вибухівкою.
- 27 січня підозрюваного взяли під варту і висунули звинувачення у тероризмі.
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