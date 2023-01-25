В Іспанії затримали пенсіонера, підозрюваного у відправленні листів із вибухівкою, зокрема до посольства України в Мадриді
Затримано 74-річного іспанця, якого підозрюють у надсиланні листів із вибухівкою, зокрема до прем'єра Іспанії Педро Санчеса та в посольство України в Мадриді
Про це поінформував телеканал La Sexta.
Зазначається, що 25 січня в Іспанії затримали 74-річного пенсіонера з Міранди-де-Ебро, що в провінції Бургос. Чоловіка підозрюють у відправленні листів із вибухівкою до прем'єр-міністра країни, посольства України в Мадриді та іспанського міноборони.
Після арешту правоохоронці планують обшукати будинок підозрюваного.
- Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.
- Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм 30 грудня отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.
- 1 грудня вибухівку в поштовому пакунку надіслали до посольства США у Мадриді.
- 23 січня The New York Times писали, що до розсилки листів із бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угруповання.
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