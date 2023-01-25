Про це поінформував телеканал La Sexta.

Зазначається, що 25 січня в Іспанії затримали 74-річного пенсіонера з Міранди-де-Ебро, що в провінції Бургос. Чоловіка підозрюють у відправленні листів із вибухівкою до прем'єр-міністра країни, посольства України в Мадриді та іспанського міноборони.

Після арешту правоохоронці планують обшукати будинок підозрюваного.

Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.

Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм 30 грудня отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.

1 грудня вибухівку в поштовому пакунку надіслали до посольства США у Мадриді.

23 січня The New York Times писали, що до розсилки листів із бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угруповання.

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