Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Поліція Гельсінкі розповіла, що запобігла спалюванню Корану на акції протесту у фінській столиці минулого тижня
Про це повідомила телерадіокомпанія Yle.
Зазначається, що в поліцію було подано заяву про майбутню акцію протесту, а про плани спалити Коран поліцейські дізналися із соціальних мереж.
"Ми зв'язалися з організаторами демонстрації ій сказали їм, що це незаконно у Фінляндії", - розповів головний комісар столичної поліції Хейккі Порола.
Також, за його словами, це нормальна практика, що поліція зв'язується з організаторами демонстрацій заздалегідь. Учасники акції протесту врахували зауваження правоохоронців. Минулого тижня відбулася акція протесту, але Коран на ній не спалювали.
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- 30 січня стало відомо, що Ердоган заявив: що Анкара може схвалити вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції та шокувати Стокгольм. За словами Ердогана, Швеція не виконала вимоги Туреччини й досі не видала 120 осіб, яких Анкара вважає терористами.
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