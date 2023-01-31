Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі

Про це повідомила телерадіокомпанія Yle.

Зазначається, що в поліцію було подано заяву про майбутню акцію протесту, а про плани спалити Коран поліцейські дізналися із соціальних мереж.

"Ми зв'язалися з організаторами демонстрації ій сказали їм, що це незаконно у Фінляндії", - розповів головний комісар столичної поліції Хейккі Порола.

Також, за його словами, це нормальна практика, що поліція зв'язується з організаторами демонстрацій заздалегідь. Учасники акції протесту врахували зауваження правоохоронців. Минулого тижня відбулася акція протесту, але Коран на ній не спалювали.

17 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна вимагає від Швеції та Фінляндії видати близько 130 осіб, яких вона вважає терористами, для схвалення вступу цих країн до НАТО.

30 січня стало відомо, що Ердоган заявив: що Анкара може схвалити вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції та шокувати Стокгольм. За словами Ердогана, Швеція не виконала вимоги Туреччини й досі не видала 120 осіб, яких Анкара вважає терористами.

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