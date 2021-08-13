"Поліція має жорстко реагувати на такі випадки": Зеленський про спробу нападу на олімпійського чемпіона Беленюка
Президент України Володимир Зеленський відреагував на спробу нападу на олімпійського чемпіона та нардепа Жана Беленюка у Києві
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ", - написав він.
Зеленський наголосив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.
"Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх", - зауважив президент.
- Нагадаємо, невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном, нардепом Жаном Беленюком у центрі Києва.
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