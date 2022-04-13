ДСНС показала відео порятунку цуценяти з-під завалів після обстрілу на Донеччині

Відео оприлюднило ДСНС у telegram.

Ролик було знято після російського обстрілу одного з населених пунктів області. На ньому видно, як з-під завалів рятувальники дістають живе цуценя.

"Дідусь, який ледь не загинув від снарядів російських орків, тримає на руках своє врятоване цуценя. Як багато життя у цьому відео. Як багато у ньому доброти і сміливості тих, хто продовжує виконувати свій службовий обов'язок під щоденними обстрілами", - написали у ДСНС.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb