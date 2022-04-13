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ДСНС показала відео порятунку цуценяти з-під завалів після обстрілу на Донеччині

13 квітня, 2022 середа
16:05
війна з Росією Рятувальники

Після російського обстрілу в Донецькій області рятувальник витягли з-під завалів приватного будинку цуценя

Відео оприлюднило ДСНС у telegram. 

Ролик було знято після російського обстрілу одного з населених пунктів області. На ньому видно, як з-під завалів рятувальники дістають живе цуценя. 

"Дідусь, який ледь не загинув від снарядів російських орків, тримає на руках своє врятоване цуценя. Як багато життя у цьому відео. Як багато у ньому доброти і сміливості тих, хто продовжує виконувати свій службовий обов'язок під щоденними обстрілами", - написали у ДСНС.   
 

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Донецька область
поліція
обстріл
Донеччина
ДСНС
рятувальники
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