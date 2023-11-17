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Поліція проводить обшуки у благодійному фонді, який нібито збирав кошти на потреби військових

17 листопада, 2023 п'ятниця
20:40
Суспільство на фото: представники нібито благодійного фонду

Правоохоронці у п'ятницю, 17 листопада, проводять обшуки у будівлі благодійного фонду: люди у військовій формі від його імені нібито збирали кошти на потреби воїнів

Про це інформує Київська міська прокуратура. 

Вказано, що обшуки проходять у межах кримінального провадження, яке розпочали за фактом можливих шахрайських дій благодійного фонду, який збирав гроші нібито на потреби українських воїнів.

"Так, у медіа набуло широкого резонансу відео конфлікту, що виник між громадянами та особами у військові формі, які від імені благодійного фонду збирали гроші на потреби українських військових. У межах розпочатого кримінального провадження перевіряється законність діяльності благодійного фонду, правомірність збору її представниками коштів, їх обліку та цільового використання", - йдеться у повідомленні. 

У прокуратурі повідомили, що за місцем фактичної діяльності фонду проходять обшуки, вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність. Також допитують людей, які пов'язані із фондом. 

  • Раніше на Львівщині повідомили про підозру шахрайці, яка через Instagram та Telegram продавала неіснуючу військову форму та шоломи. 
військові
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ЗСУ
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