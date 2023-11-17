Поліція проводить обшуки у благодійному фонді, який нібито збирав кошти на потреби військових

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що обшуки проходять у межах кримінального провадження, яке розпочали за фактом можливих шахрайських дій благодійного фонду, який збирав гроші нібито на потреби українських воїнів.

"Так, у медіа набуло широкого резонансу відео конфлікту, що виник між громадянами та особами у військові формі, які від імені благодійного фонду збирали гроші на потреби українських військових. У межах розпочатого кримінального провадження перевіряється законність діяльності благодійного фонду, правомірність збору її представниками коштів, їх обліку та цільового використання", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що за місцем фактичної діяльності фонду проходять обшуки, вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність. Також допитують людей, які пов'язані із фондом.