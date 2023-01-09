Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
Поліція розшукує двох волонтерів - громадян Великої Британії, які зникли поблизу Соледара
Про це повідомили в telegram-каналі.
"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років", - йдеться у дописі.
Зокрема також відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився.
Поліція Донеччини здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).
- 9 січня прикордонники на Бахмутському напрямку відбили п'ять атак російських загарбників, ворог відступив.
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