Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара

Про це повідомили в telegram-каналі.

"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років", - йдеться у дописі.

Зокрема також відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився.

Поліція Донеччини здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).

9 січня прикордонники на Бахмутському напрямку відбили п'ять атак російських загарбників, ворог відступив.

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