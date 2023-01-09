На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак: ворог відступив
Прикордонники на Бахмутському напрямку відбили п'ять атак російських загарбників, ворог відступив
Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у facebook.
"За підтримки артилерії ворог п’ять разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів, залучених до оборони на Бахмутському напрямку. Проте дарма. Вогнем зі стрілецької та групової зброї усі атаки прикордонники відбили", - йдеться у повідомленні.
Зокрема повідомляється, що росіяни відступили, їхні втрати уточнюються.
- 8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.
- Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.
- Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів.
- Військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара.
- 9 січня військовослужбовець ЗСУ, солдат-гранатометник 5 окремого штурмового полку з позивним Мамай Юрій Сиротюк зазначив, що зараз триває важкий бій, ворог атакує передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку.
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