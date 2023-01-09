На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак: ворог відступив

Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у facebook.

"За підтримки артилерії ворог п’ять разів намагався штурмувати різні позиції прикордонних підрозділів, залучених до оборони на Бахмутському напрямку. Проте дарма. Вогнем зі стрілецької та групової зброї усі атаки прикордонники відбили", - йдеться у повідомленні.

Зокрема повідомляється, що росіяни відступили, їхні втрати уточнюються.

8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.

Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.

Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів.

Військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара.

9 січня військовослужбовець ЗСУ, солдат-гранатометник 5 окремого штурмового полку з позивним Мамай Юрій Сиротюк зазначив, що зараз триває важкий бій, ворог атакує передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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