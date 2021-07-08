Поліція викрила майже півсотні осіб, які знімали та поширювали дитячу порнографію

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"У столиці кіберполіцейські встановили двох не пов'язаних між собою киянок, які створювали порно-контент за участю власних дітей. Надалі відзняті матеріали фігурантки продавали в Інтернеті. Постраждалі діти тимчасово поміщені в реабілітаційні центри. Зловмисниці затримані", - йдеться в повідомленні.

В Одесі було викрито п'ять місцевих жителів, які створили понад 300 сайтів. На інтернет-майданчиках вони розміщували відео і фото порнографічного характеру, зокрема, за участю дітей.

Ще одному жителю Одеської області було оголошено підозру в розбещенні неповнолітніх. 24-річний чоловік знайомився в Інтернеті з дітьми з метою подальших зустрічей і вчинення щодо них дії сексуального характеру, додали в Нацполіції.

Було також викрито жителя Хмельницької області, який в месенджері продавав порно-контент. Його він отримував від дітей, шантажуючи і залякуючи їх в соціальних мережах.

У цілому було проведено майже півсотні обшуків в 14 областях України. Встановлено 47 фігурантів, 16-ти вже оголосили про підозру.

Відкрито 57 кримінальних проваджень. Слідчі дії тривають.