Поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював так званий ексміністр "ДНР"
Правоохоронці викрили кол-центр, в якому під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували людям, втручались в їхній мобільний банкінг і викрадали гроші
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють всіх потерпілих громадян, сума завданих збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень.
Слідчі поліції встановили, що організатором кол-центру є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду так званого міністра закордонних справ "ДНР".
Осередки злочинного угруповання діяли в Росії, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.
Правоохоронці здійснили масштабну операцію в шести регіонах країни, під час якої провели 38 санкціонованих обшуків і задокументували злочинну діяльність організованої злочинної групи. Група діяла на території України з серпня 2022 по листопад 2023 року.
Шести учасникам повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- До слова, раніше ми повідомляли, що у Тернополі правоохоронці викрили шахрайський колцентр.
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