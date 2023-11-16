Поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював так званий ексміністр "ДНР"

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють всіх потерпілих громадян, сума завданих збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень.

Слідчі поліції встановили, що організатором кол-центру є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду так званого міністра закордонних справ "ДНР".

Осередки злочинного угруповання діяли в Росії, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.

Правоохоронці здійснили масштабну операцію в шести регіонах країни, під час якої провели 38 санкціонованих обшуків і задокументували злочинну діяльність організованої злочинної групи. Група діяла на території України з серпня 2022 по листопад 2023 року.

Шести учасникам повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.