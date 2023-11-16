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Поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював так званий ексміністр "ДНР"

16 листопада, 2023 четвер
12:39
Кримінал Кол-центр

Правоохоронці викрили кол-центр, в якому під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували людям, втручались в їхній мобільний банкінг і викрадали гроші

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють всіх потерпілих громадян, сума завданих збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень.

Слідчі поліції встановили, що організатором кол-центру є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду так званого міністра закордонних справ "ДНР".

Осередки злочинного угруповання діяли в Росії, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.

Правоохоронці здійснили масштабну операцію в шести регіонах країни, під час якої провели 38 санкціонованих обшуків і задокументували злочинну діяльність організованої злочинної групи. Група діяла на території України з серпня 2022 по листопад 2023 року.

Шести учасникам повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • До слова, раніше ми повідомляли, що у Тернополі правоохоронці викрили шахрайський колцентр.
Росія
Донецьк
поліція
окуповані території
окупанти
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