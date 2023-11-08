Поліція вивезла ще 15 дітей з прифронтових населених пунктів Донеччини

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що поліціянти евакуювали вже всіх дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: - Єлизаветівці та Катеринівці.

"Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. В саму школу вони не ходили - її знищили росіяни. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати", - розповів Клименко.

Фото: Ігор Клименко / телеграм

Він зазначив, що тепер родина житиме у безпечнішому регіоні України, а діти ходитимуть в школу.

Також голова МВС України повідомив, що загалом "Білі янголи" врятували вже 126 дітей на Донеччині.

"Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей", - уточнив Клименко.

Фото: Ігор Клименко / телеграм