Про це повідомив правозахисний центр "Вясна", передає "Радіо Свобода".

Останні, хто поповнив цей список, - 18 людей, засуджених за статтею про "грубе порушення громадського порядку". Серед них - 71-річний член-кореспондент НАН Білорусі, доктор біологічних наук Олег Давиденко.

Правозахисники вимагають від режиму самопроголошеного "президента" Олександра Лукашенка негайно звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії.

У 2021 році режим Лукашенка затримав у тому числі правозахисників центру "Вясна" Алеся Біляцького, Валентина Стефановича та Володимира Лобковича. Заради продовження правозахисної діяльності частина юристів і волонтерів "Вясни" виїхали з Білорусі.

Раніше в грудні до Лукашенка приїхав його російський колега Володимир Путін. Диктатори заявили, що під час зустрічі йшлося про військове та економічне співробітництво.

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