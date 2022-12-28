Політв'язнями режиму Лукашенка визнано 1456 людей, - правозахисники
Правозахисники визнали політв'язнями самопроголошеної влади Білорусі 1456 людей
Про це повідомив правозахисний центр "Вясна", передає "Радіо Свобода".
Останні, хто поповнив цей список, - 18 людей, засуджених за статтею про "грубе порушення громадського порядку". Серед них - 71-річний член-кореспондент НАН Білорусі, доктор біологічних наук Олег Давиденко.
Правозахисники вимагають від режиму самопроголошеного "президента" Олександра Лукашенка негайно звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії.
У 2021 році режим Лукашенка затримав у тому числі правозахисників центру "Вясна" Алеся Біляцького, Валентина Стефановича та Володимира Лобковича. Заради продовження правозахисної діяльності частина юристів і волонтерів "Вясни" виїхали з Білорусі.
- Раніше в грудні до Лукашенка приїхав його російський колега Володимир Путін. Диктатори заявили, що під час зустрічі йшлося про військове та економічне співробітництво.
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