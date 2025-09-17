Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді України і повідомила про відкриття нового офісу Європарламенту в Києві
Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Очільниця Європарламенту Роберта Мецола 17 вересня прибула до Києва. Виступаючи перед українським парламентом, вона заявила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні.
"Ми продовжуватимемо будувати мости між Україною та Європою. З цією метою ми відкрили новий офіс Європейського парламенту прямо тут, у самому серці Києва, наближаючи Європу до народу України. Це буде – я дуже пишаюся цим рішенням – голос Європейського парламенту безпосередньо на місцях, який працюватиме з вами, слухатиме вас і підтримуватиме вашу країну на шляху до миру та членства в ЄС", - наголосила Мецола.
- Біла Церква
