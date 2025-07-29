Міськрада Ірпеня припинила повноваження мера Маркушина. Він назвав це "окупацією міста"

Про це сам міський голова повідомив у Telegram.

"Сьогодні, 29 липня 2025 року, в Україні окуповано ще одне місто — місто-герой Ірпінь. Усім захисникам Ірпеня, Збройним силам і Головному управлінню розвідки, які звільняли місто від російських окупантів, сьогодні — плювок в обличчя", - написав він.

За його словами, в той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, в Ірпені оголошують недовіру меру.

Міський голова стверджує, що Національна поліція й "тітушки" не пустили представників громадськості на сесію.

"Гауляйтером "Ірпінської народної республіки" самопроголосили секретарку Анжелу Макеєву. Вітаю, країно! Здобули!" - написав Маркушин.

Сама Макеєва у коментарі "Суспільному" зазначила, що її кандидатуру на посаду в.о. міського голови підтримали 29 депутатів, один був проти та ще один утримався. Ці обов'язки вона виконуватиме до виборів нового мера.

За її словами, коли міський голова ще не був відсторонений ухвалою суду, то Маркушин "перестав співпрацювати з депутатським корпусом".

"Він почав підробляти документи, блокувати роботу, одноосібно приймати рішення. Протягом року ми намагалися вести діалог. Рішення про відсторонення прийняли, щоб місто працювало", — сказала Макєєва.

Вона додала, що наразі пріоритетним в роботі буде підтримка Сил оборони та відбудова громади.

Своєю чергою Маркушин повідомив, що через позбавлення його повноважень подасть позов до суду.