"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від того, хто 21 рік на посаді": Сибіга щодо заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленський, але можливу мирну угоду має підписувати хтось інший
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Ми визнаємо його де-факто главою режиму... Коли справа дійде до підписання юридичних документів, у всіх має бути чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є легітимною. Згідно з Конституцією України Володимир Зеленський зараз таким не є", - сказав дипломат.
"Ми не можемо зустрітися тільки для того, щоб сфотографуватися і дати йому можливість заявити, що він легітимний. Адже легітимність - це окрема тема. Незалежно від того, коли може відбутися ця зустріч (а вона повинна бути добре підготовлена), і питання про те, хто буде підписувати документ з української сторони - дуже важливе", - додав він.
Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи заяву Лаврова, написав: "Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від того, хто сидів у своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править понад 25 років. Він не має легітимності говорити про легітимність".
"Такі оманливі заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля", - додав міністр.
- У цьому ж інтерв'ю Лавров сказав, що Україна матиме право на існування, лише якщо відмовиться від Криму й Донбасу.
