Рада проголосувала за вихід із Конвенції про заборону протипіхотних мін

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Законопроєкт передбачає тимчасовий вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дасть змогу виготовляти міни доти, доки існує загроза з боку РФ.

"Маємо забезпечити захист у війні проти Росії. Протипіхотні міни – ефективний засіб оборони на фронті, особливо для стримування наступу", - наголосила Геращенко.

Вона нагадала, що юридично зупинення дії конвенції передбачене її положеннями у разі загрози національній безпеці, й деякі інші країни-учасниці конвенції в умовах конфліктів уже робили це.

Водночас таке рішення викликало занепокоєння з боку деяких західних партнерів та правозахисників, адже міни несуть загрозу для цивільних.

"Україна наголошує, що це тимчасовий крок, продиктований виключно війною, міжнародні зобов’язання буде поновлено після перемоги", - пояснила нардепка.

Глава МЗС Андрій Сибіга, який представляв закон у Раді, зазначив, що робота щодо виходу України з конвенції тривала з 2015 року, йому передував "важкий діалог з міжнародними партнерами".

Раніше нардеп Федір Веніславський пояснював, що після виходу з Оттавської конвенції Україна зможе швидко налагодити виробництво протипіхотних мін для стримування ворога.

Читайте також: Протипіхотні міни повертаються: чому Україна та сусіди РФ скасовують Оттавську конвенцію. Пояснюємо