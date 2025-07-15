Рада проголосувала за вихід із Конвенції про заборону протипіхотних мін
Верховна Рада на засіданні 15 липня підтримала вихід України з Конвенції про заборону протипіхотних мін. За це рішення проголосували 299 нардепів
Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.
Законопроєкт передбачає тимчасовий вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дасть змогу виготовляти міни доти, доки існує загроза з боку РФ.
"Маємо забезпечити захист у війні проти Росії. Протипіхотні міни – ефективний засіб оборони на фронті, особливо для стримування наступу", - наголосила Геращенко.
Вона нагадала, що юридично зупинення дії конвенції передбачене її положеннями у разі загрози національній безпеці, й деякі інші країни-учасниці конвенції в умовах конфліктів уже робили це.
Водночас таке рішення викликало занепокоєння з боку деяких західних партнерів та правозахисників, адже міни несуть загрозу для цивільних.
"Україна наголошує, що це тимчасовий крок, продиктований виключно війною, міжнародні зобов’язання буде поновлено після перемоги", - пояснила нардепка.
Глава МЗС Андрій Сибіга, який представляв закон у Раді, зазначив, що робота щодо виходу України з конвенції тривала з 2015 року, йому передував "важкий діалог з міжнародними партнерами".
- Раніше нардеп Федір Веніславський пояснював, що після виходу з Оттавської конвенції Україна зможе швидко налагодити виробництво протипіхотних мін для стримування ворога.
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