"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького
Рішення Ради ЄС щодо надання українцям тимчасового захисту обов'язкове до виконання всіма країнами-членами Євросоюзу, в тому числі й Польщею
Про це повідомило посольство України в Польщі.
"Режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року; він зберігає чинність і на території Республіки Польща. Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню", - наголосили у відомстві.
Там додали, що стежать за розвитком ситуації, перебувають у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватимуть громадян України про офіційні рішення.
"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів", - резюмували в посольстві.
- Президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безоплатне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
