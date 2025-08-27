"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького

Про це повідомило посольство України в Польщі.

"Режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року; він зберігає чинність і на території Республіки Польща. Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню", - наголосили у відомстві.

Там додали, що стежать за розвитком ситуації, перебувають у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватимуть громадян України про офіційні рішення.

"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів", - резюмували в посольстві.