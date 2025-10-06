Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС разом й синхронно
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Це європейське майбутнє - воно спільне і для України, і для Молдови. Це наша чітка позиція, яка знаходить підтримку в наших партнерів. Ми звернули увагу на ініціативу деяких депутатів. І зазначу, що рішення чи документи, які ухвалюються в Європейському парламенті, мають рекомендаційний характер. Є офіційна позиція Європейського Союзу щодо спільного шляху і Молдови, і України до членства в ЄС", - йдеться у заяві Андрія Сибіги.
Міністр закордонних справ України наголосив, що відкриття кластерів має відбуватися також разом, спільно і синхронно.
- У квітні єврокомісарка Марта Кос заявила, що в Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року.
- Пізніше того ж місяця у Єврокомісії сказали, що не ініціюють і не вимагають розділення переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Те саме сказала й посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
- У серпні Politico повідомляло, що ЄС розглядає можливість надати Молдові значний крок уперед в її прагненні до членства - вперше поставивши її попереду України.
- 30 вересня повідомлялось, що Європейський Союз готується розпочати технічні кроки для приєднання України та Молдови до блоку, попри постійне блокування Угорщиною просування переговорів про членство.
