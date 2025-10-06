Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це європейське майбутнє - воно спільне і для України, і для Молдови. Це наша чітка позиція, яка знаходить підтримку в наших партнерів. Ми звернули увагу на ініціативу деяких депутатів. І зазначу, що рішення чи документи, які ухвалюються в Європейському парламенті, мають рекомендаційний характер. Є офіційна позиція Європейського Союзу щодо спільного шляху і Молдови, і України до членства в ЄС", - йдеться у заяві Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України наголосив, що відкриття кластерів має відбуватися також разом, спільно і синхронно.