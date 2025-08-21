"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні

Про це журналістам сказав президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб уже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо", – сказав Зеленський.

Президент назвав своїм головним завданням завершення війни.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - заявив він.