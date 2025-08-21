"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
Аби провести вибори в Україні, потрібно спочатку завершити війну
Про це журналістам сказав президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.
Глава держави наголосив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.
"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб уже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо", – сказав Зеленський.
Президент назвав своїм головним завданням завершення війни.
"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - заявив він.
- 12 березня президент Зеленський заявив, що вибори в Україні проведуть після закінчення війни та скасування воєнного стану.
- У ЦВК зазначили, що після скасування режиму воєнного стану має пройти не менш як пів року, перш ніж можна буде проводити вибори.
- Також Центральна виборча комісія пропонує зміни до законодавства, які передбачають створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств, аби мільйони українців за кордоном змогли взяти участь у майбутніх виборах.
- У квітні спікер ВР Руслан Стефанчук сказав, що вибори в Україні після завершення правового режиму воєнного стану будуть унікальними, адже не підпадають під жодну кваліфікацію, які є в Конституції. "Унікальність теперішньої ситуації – що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, вони не підпадають під жодну кваліфікацію, які є у нас у Конституції. У нас передбачені чергові або позачергові вибори, а це т.зв. постчергові, тобто повоєнні вибори, і для їхнього проведення потрібен буде окремий законодавчий акт", - пояснив спікер парламенту.
