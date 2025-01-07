Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Там вказано, що документ повернуто з підписом президента.

Відповідний законопроєкт на засіданні 18 грудня 2024 року підтримали 282 народних обранці.

Серед основних положень:

установлюється законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних,

перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці,

ведення переліку покладається на СБУ, яка тепер має чіткий список підстав для включення організацій, що усуває дискрецію.

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори зазначали, що результати аналізу чинного законодавства України свідчать про відсутність системного нормативно-правового регулювання порядку визнання організації (групи) терористичною, що не дозволяє вживати ефективних заходів правового реагування на протиправну діяльність, зокрема міжнародних терористичних організацій.

Закон має на меті посилити інституційну спроможність України в протидії терористичній діяльності. Після включення організації (групи) до переліку

терористичних організацій (груп) з’явиться можливість вжиття попереджувальних заходів стосовно терористичних організацій (груп) через механізм застосування санкцій.