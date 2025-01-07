Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій
Президент України Володимир Зеленський 7 січня підписав закон про створення переліку терористичних організацій, який парламент ухвалив наприкінці минулого року
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Там вказано, що документ повернуто з підписом президента.
Відповідний законопроєкт на засіданні 18 грудня 2024 року підтримали 282 народних обранці.
Серед основних положень:
- установлюється законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних,
- перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці,
- ведення переліку покладається на СБУ, яка тепер має чіткий список підстав для включення організацій, що усуває дискрецію.
У пояснювальній записці до законопроєкту його автори зазначали, що результати аналізу чинного законодавства України свідчать про відсутність системного нормативно-правового регулювання порядку визнання організації (групи) терористичною, що не дозволяє вживати ефективних заходів правового реагування на протиправну діяльність, зокрема міжнародних терористичних організацій.
Закон має на меті посилити інституційну спроможність України в протидії терористичній діяльності. Після включення організації (групи) до переліку
терористичних організацій (груп) з’явиться можливість вжиття попереджувальних заходів стосовно терористичних організацій (груп) через механізм застосування санкцій.
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