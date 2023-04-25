Полковник СБУ Костенко назвав три основні напрямки, де ворог може почати наступи

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Погода сильно впливає на воєнні дії. Ситуація сприятиме саме наступальним діям з нашого боку та з боку ворога. Є три основні стратегічні ділянки, де ворог може почати наступи та активні дії. Це схід, тому що у них завдання стоїть, вони й далі намагатимуться просуватися. Це Запорізький напрямок, і, як другорядний - це будь-який північний напрямок, більше говорили про Сумщину. Це три основні напрямки, які ми зараз тримаємо під спостереженням", - підкреслив Костенко.

За словами полковника СБУ, найбільші сили противник тримає на Донецькому та Запорізькому напрямках.

"Також багато говорять про Білорусь, це теж може бути напрямком наступальних дій з боку ворога, але зараз там не бачимо ворожих угруповань. Щодо Сумщини, там противник стоїть в обороні й наші війська теж обороняються. Найбільші сили окупанти тримають на Донецькому та Запорізькому напрямках. На Херсонщині росіяни залишили дві бригади й невеликі танкові резерви, таким чином тримаючи оборону. На якому саме напрямку ворог почне наступати, зараз складно сказати", - підкреслив Костенко.

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що у Росії немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім тих, що в Луганській та Донецькій областях.

Для дій на північному напрямку російські окупаційні війська зосередили у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей РФ близько 17 тис. військових















