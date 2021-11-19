Польоти над Прип’яттю та блукання селами зони відчуження: в інтернеті запустили віртуальну платформу "Чорнобиль. Подорож"

Про це повідомляє Офіс президента.



"У мережі Інтернет запустили освітню та комунікаційну платформу "Чорнобиль. Подорож", яка стала продовженням однойменної мультимедійної виставки, відкритої в Національному комплексі "Експоцентр України" до 35-річчя Чорнобильської катастрофи", - йдеться у повідомленні.



Платформу розробили за принципом скролітелінгу - безперервної розповіді з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.



"Перейшовши за посиланням https://chornobyljourney.org можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся, ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа", - зазначається у повідомленні.



Над проєктом працювали понад 200 фахівців.



Окрім можливості подорожувати на платформі також представлені розсекречені документи та наукові дослідження, які пояснюють причини подій та руйнують поширені міфи про Чорнобиль.



Крім того, на сайті доступні історії свідків та учасників аварії на ЧАЕС. Зазначається, що проєкту у будь-який час можуть долучатися користувачі платформи, які мають певну інформацію чи хочуть поділитися думками про катастрофу.



"Можна буде приєднатися до цього проєкту, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проект своєю розповіддю. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці "Сьогодні, завтра", - зазначили у пресслужбі.



Нагадаємо, історична драма "Схрон" про УПА, яка перемогла на кінофестивалі "Молодість", з'явилась у доступі на онлайн-платформі Takflix.