Половина дитсадків і шкіл Київщини ще не має власних підготовлених укриттів

Інтерв'ю з нею вийшло на сайті "Моя Київщина".

За словами посадовиці, станом на 11 липня 2022 року комісіями різних рівнів перевірено об’єкти цивільного захисту та найпростіші укриття у 322 закладах дошкільної освіти.

"Із них готові aбo частково готові до використання укриття у 162", - зазначила Тростянська.

Крім цього, перевірено стан об’єктів укриття у 443 закладах загальної середньої освіти.

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Там до використання готові aбo частково готові до використання укриття у 240 закладах.

Як наголошується, 66 шкіл взагалі не мають підвальних приміщень.

"Тому учні будуть розміщуватися в захисних спорудах закладів та установ, що знаходяться в межах пішохідної доступності. Зауважу, що місцеві органи виконавчої влади також розглядають питання щодо підвезення учнів цих закладів освіти до шкіл, у яких облаштовані сховища або найпростіші укриття", - пояснила Ярослава Тростянська.

Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.

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