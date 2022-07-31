Половина дитсадків і шкіл Київщини ще не має власних підготовлених укриттів
Очільниця Департаменту освіти та науки Київської ОДА Ярослава Тростянська розповіла про стан справ з підготовкою укриттів дитячих садків та шкіл області до початку нового навчального року
Інтерв'ю з нею вийшло на сайті "Моя Київщина".
За словами посадовиці, станом на 11 липня 2022 року комісіями різних рівнів перевірено об’єкти цивільного захисту та найпростіші укриття у 322 закладах дошкільної освіти.
"Із них готові aбo частково готові до використання укриття у 162", - зазначила Тростянська.
Крім цього, перевірено стан об’єктів укриття у 443 закладах загальної середньої освіти.
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Там до використання готові aбo частково готові до використання укриття у 240 закладах.
Як наголошується, 66 шкіл взагалі не мають підвальних приміщень.
"Тому учні будуть розміщуватися в захисних спорудах закладів та установ, що знаходяться в межах пішохідної доступності. Зауважу, що місцеві органи виконавчої влади також розглядають питання щодо підвезення учнів цих закладів освіти до шкіл, у яких облаштовані сховища або найпростіші укриття", - пояснила Ярослава Тростянська.
- Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.
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