33-й Економічний форум у Карпачі: про виклики сьогодення і майбутнього для Центральної та Східної Європи

Цьогорічний Форум, який планують відвідати понад 6 000 гостей з усього світу, пройде під гаслом "Час нових лідерів: Формуємо майбутнє разом".

У межах Форуму відбудеться 350 дебатів, 6 пленарних засідань, а також численні дискусійні панелі, спеціальні заходи, воркшопи, прес-конференції та гала-концерти.

Події заходу транслюватимуть провідні ЗМІ. Еспресо також висвітлюватиме події Форуму.

Упродовж трьох днів Форум у Карпачі буде найважливішим майданчиком для дискусій про топові виклики, що формують сьогодення і майбутнє Центральної та Східної Європи.

Однією з головних подій цьогорічного Економічного форуму стане Форум з питань штучного інтелекту, який організовує Міністерство цифрових технологій у співпраці з найбільшими університетами Польщі. Під час форуму буде розглянуто найважливіші питання, пов'язані з впливом штучного інтелекту на поточну революцію в суспільстві, а також у державному та комерційному секторах. Дискусії будуть присвячені викликам і проблемам, з якими зіткнеться ринок у зв'язку з фундаментальними технологічними змінами, викликаними штучним інтелектом. Учасники форуму розглянуть, як інвестиції в наукові дослідження і передові технології ШІ в різних сферах життя можуть допомогти Європейському Союзу відновити свою конкурентоспроможність по відношенню до світових економік, а також забезпечити безпеку.

Під час XXXIII Економічного форуму буде презентовано "Звіт Варшавської школи економіки SGH та Економічного форуму 2024" – комплексне наукове дослідження про стан економіки Польщі та країн Центральної і Східної Європи. Цей звіт, розроблений експертами провідної академічної установи країни – Варшавської школи економіки, окреслює актуальні соціально-економічні тенденції та явища, що дозволяє лідерам різних секторів приймати важливі рішення.

Протягом 15 років в рамках Економічного форуму проходить Форум охорони здоров'я, який згуртовує світил медичного сектору Польщі. Цей форум слугує платформою для дискусій на теми, пов'язані з охороною здоров'я, з акцентом на економічні аспекти, що базуються на фактах і наявних даних, за участю всіх зацікавлених сторін у сфері охорони здоров'я Польщі та Європи, які представляють фінансову, регуляторну та інноваційну сфери.

Традиційною особливістю Економічного форуму є нагородження Програмною радою видатних особистостей, провідних компаній та організацій у таких номінаціях: "Людина року", "Компанія року" та "Неурядова організація року".

Серед гостей Форуму – президенти, прем'єр-міністри, міністри, політики, представники органів місцевого самоврядування, керівники компаній, діячі культури, відомі вчені, впливові журналісти та представники неурядових організацій.

Головним партнером Економічного форуму є Маршалківська адміністрація Нижньосілезького воєводства. Серед партнерів Форуму – місто Карпач, місто Вроцлав, Вроцлавський аеропорт ім. Коперника та Нижньосілезьке агентство економічного співробітництва.