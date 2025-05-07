Це вже не демократія, якщо кандидати в президенти просувають наративи РФ, - польський експерт Матерняк
Зараз кандидати в президенти Польщі за гроші держави роблять собі передвиборчу кампанію і через ЗМІ поширюють російську пропаганду
Про це в ефірі Еспресо заявив польський експерт з міжнародних питань Даріуш Матерняк.
"На жаль, є такі люди. Вони роблять те, що роблять - можна це побачити. Насправді ми як держава, як демократія зараз не маємо сміливості використовувати механізми використовувати, які є для того, щоб не допустити такої ситуації, як маємо зараз. Бо такі люди як Гжегож Браун або як Мацей Мацяк, який сказав, що дуже позитивно оцінює Путіна - на жаль, є кандидатами у президенти", - сказав він.
Матерняк додав, що зараз вони за гроші держави роблять собі передвиборчу кампанію і через ЗМІ поширюють російську пропаганду.
"Це погано. Це вже не демократія, коли хтось просуває російські наративи або пізніше це використають т. зв. російські ЗМІ. Нам би треба було сильно подумати найближчим часом, що з цим робити. Якщо така ситуація буде продовжуватися - це буде дуже погана ситуація для нас", - підсумував експерт.
- У кінці квітня лідер партії "Рух Добробуту і Миру" та кандидат в президенти Польщі Мацей Мацяк заявив, що захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним.
- 6 травня ультраправий кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун у будівлі міністерства промисловості в Катовіце зірвав прапор Європейського Союзу й витер об нього своє взуття. Водночас згодом у мережі зʼявилося відео, на якому політик підпалює європейський прапор.
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