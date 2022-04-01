Польща до 2040 року планує збудувати 6 атомних реакторів на кількох майданчиках
Компанія Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), що відповідає за будівництво 6 реакторів на кількох майданчиках до 2040 року, вже подала звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище для першої атомної станції
Про це повідомляє World-nuclear-news.
У звіті, поданому Директорату з охорони навколишнього природного середовища, досліджується вплив на навколишнє середовище будівництва та експлуатації першої в Польщі атомної електростанції з генеруючою потужністю до 3750 МВт в районі муніципалітетів Хочево, Гневіно та Коркова в провінції Померанія.
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