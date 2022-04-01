Польща до 2040 року планує збудувати 6 атомних реакторів на кількох майданчиках

Про це повідомляє World-nuclear-news.

У звіті, поданому Директорату з охорони навколишнього природного середовища, досліджується вплив на навколишнє середовище будівництва та експлуатації першої в Польщі атомної електростанції з генеруючою потужністю до 3750 МВт в районі муніципалітетів Хочево, Гневіно та Коркова в провінції Померанія.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна докладе максимум зусиль, аби до кінця 2022 року відмовитися від нафти з РФ

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