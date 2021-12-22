Польща досягла нового антирекорду зі смертності від коронавірусу
У вівторок, 21 грудня, Польща зафіксувала рекорд зі смертності від COVID-19 за четверту хвилю пандемії - 775 загиблих за добу
Про це повідомляє PAP.
За даними МОЗ Польщі, за минулу добу в країні зареєстровано 18,021 нових випадків зараження коронавірусу. Від ускладнень померло 775 людей, що є найвищим показником зі смертності за четверту хвилю пандемії.
З 4 березня 2020 року, коли Польща виявила перший випадок зараження коронавірусом, кількість інфікованих перевищила 4 млн, а померлих - 92,8 тис.
Уряд посилює карантинні заходи та програму вакцинації.
- Нагадаємо, 15 грудня Польща повідомила про введення нових карантинних обмежень та посилила правила в'їзду до країни, у тому числі для українців.
- У четвер, 16 грудня, Польща зафіксувала перший випадок зараження "Омікроном".
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