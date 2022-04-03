Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю, - Качинський
Польський віцепрем'єр Ярослав Качинський заявив, що країна готова розташувати на своїй території американську ядерну зброю
Про це повідомляє DW.
На думку Качинського, такий крок спрацював би на стримання агресивної політики Росії.
"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це б значно зміцнило стримування Москви", - сказав Качинський.
Він наголосив, що наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитись".
Качинський підкреслив, що ініціатива має виходити від американців.
- 2 квітня американські військові скасували заплановані випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб знизити ядерну напругу з Росією під час війни в Україні.
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