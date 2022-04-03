Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю, - Качинський

Про це повідомляє DW.

На думку Качинського, такий крок спрацював би на стримання агресивної політики Росії.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це б значно зміцнило стримування Москви", - сказав Качинський.

Він наголосив, що наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитись".

Качинський підкреслив, що ініціатива має виходити від американців.

2 квітня американські військові скасували заплановані випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб знизити ядерну напругу з Росією під час війни в Україні.

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