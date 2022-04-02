США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети, щоб уникнути ядерної ескалації з РФ
Американські військові скасували заплановані випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб знизити ядерну напругу з Росією під час війни в Україні
Про це заявили у Повітряних силах США, повідомляє Reuters. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Зазначається, що Пентагон вперше оголосив про затримку випробування 2 березня після того, як Росія заявила, що приводить свої ядерні сили у стан підвищеної готовності. Тоді Вашингтон заявив, що обом країнам необхідно "зважати на ризик прорахунків і вживати заходів для зменшення цих ризиків". Але публічно США заявили про намір лише "трохи" відкласти тест, а не скасувати.
Прессекретарка ВПС США Енн Стефанек заявила, що нове рішення скасувати випробування ракети LGM-30G Minuteman III було викликано тими ж причинами, що й тоді, коли воно було відкладене вперше. Наступний тест Minuteman III планується провести пізніше цього року.
"ВПС впевнені в готовності стратегічних сил США", - сказала Стефанек.
Сенатор США Джим Інхоф, головний республіканець у комітеті Сенату з питань збройних сил, у березні висловив розчарування у зв'язку з затримкою випробування, за його словами, критично важливою для забезпечення ефективності ядерного стримування США.
Ракета Minuteman III є ключовою частиною стратегічного арсеналу американських військових, має радіус дії понад 9 660 км і може рухатися зі швидкістю приблизно 24 000 км/год.
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