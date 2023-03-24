Про це інформує PAP.

Збройні сили Польщі разом із союзницькими військами проведуть навчання "Затока-2023" (Zalew-2023) 27-31 березня.

У тренуваннях візьмуть участь 16-та Поморська механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили армії Польщі, а також батальйонна група Північноатлантичного альянсу.

Речниця механізованої дивізії Магдалена Косцінська розповіла, що це найбільші навчання 2023 року за участі цього військового об'єднання.

У військових навчаннях візьмуть участь 2,5 тисячі польських та іноземних військових, близько 500 одиниць техніки та плавзасобів.

Окрім території навколо Віслинської коси передбачає залучення воєнного порту у Гдині, 22-ї бази тактичної авіації у Мальборку, навчального центру в Моджевіні.

Головною складовою тренувань буде переправа через Віслинську косу підрозділами Польщі та союзників НАТО за підтримки інженерних військ.

Також відпрацьовуватиму відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідки в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії у результаті хімічного зараження території.