Польща із союзниками НАТО проведе військові навчання поблизу кордонів з російською Калінінградською областю
З 27 до 31 березня Польща разом із союзниками НАТО проведе в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю Росії, військові навчання
Про це інформує PAP.
Збройні сили Польщі разом із союзницькими військами проведуть навчання "Затока-2023" (Zalew-2023) 27-31 березня.
У тренуваннях візьмуть участь 16-та Поморська механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили армії Польщі, а також батальйонна група Північноатлантичного альянсу.
Речниця механізованої дивізії Магдалена Косцінська розповіла, що це найбільші навчання 2023 року за участі цього військового об'єднання.
У військових навчаннях візьмуть участь 2,5 тисячі польських та іноземних військових, близько 500 одиниць техніки та плавзасобів.
Окрім території навколо Віслинської коси передбачає залучення воєнного порту у Гдині, 22-ї бази тактичної авіації у Мальборку, навчального центру в Моджевіні.
Головною складовою тренувань буде переправа через Віслинську косу підрозділами Польщі та союзників НАТО за підтримки інженерних військ.
Також відпрацьовуватиму відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідки в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії у результаті хімічного зараження території.
- Речниця прикордонної служби Польщі Мірослава Александрович розповіла, що станом на 23 березня уздовж Калінінградської області РФ вже збудовано 107 кілометрів загороджень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.02
Купівля 38.02Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.57Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе