Польща, Латвія, Литва та Естонія за дві-три доби почнуть повну транспортну блокаду РФ та Білорусі, - Мінінфраструктури

Про це Найєм повідомив у telegram.

За його словами, минулого тижня Міністерство офіційно звернулося до колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з Росією та Білоруссю.

"Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату. У разі прийняття позитивного рішення кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими", - написав Найєм.



Литва, Латвія та Естонія з 1 квітня відмовились від закупівлі газу у Росії.

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