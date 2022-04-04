Польща, Латвія, Литва та Естонія за дві-три доби почнуть повну транспортну блокаду РФ та Білорусі, - Мінінфраструктури
Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що країни Балтії та Польща готуються до повної транспортної ізоляції Росії
Про це Найєм повідомив у telegram.
За його словами, минулого тижня Міністерство офіційно звернулося до колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з Росією та Білоруссю.
"Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату. У разі прийняття позитивного рішення кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими", - написав Найєм.
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Литва, Латвія та Естонія з 1 квітня відмовились від закупівлі газу у Росії.
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