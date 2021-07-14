Польща надасть можливість вакцинувати дітей до 12 років, якщо це дозволить ЄС

Про це повідомляє Еswinoujscie.

Голова польського уряду Матеуш Моравецький зазначив, що країна надасть можливість вакцинувати дітей віком до 12-ти років, якщо ЕМА та інші лікарські агентства це дозволять.

За його словами, низький рівень вакцинування підвищує ризик виникнення четвертої хвилі коронавірусу на території Польщі.



Також він додав, що країна не планує забороняти невакцинованим людям заходити до приміщень ресторанів, чи торгових центрів, як це було зроблено у Франції. Польща й надалі концентруватиметься на нинішніх обмеженнях, які встановлені в державі.