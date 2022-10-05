Польща надіслала Німеччині дипломатичну ноту щодо воєнних репарацій

Про це повідомив представник МЗС ФРН Крістофер Бургер на брифінгу 5 жовтня, передає Укрінформ.

Він заявив, що відповідь на лист буде надана "передбаченими дипломатичними каналами" після його детального вивчення.

Представниця федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн зазначила, що під час вступу Польщі до ЄС було підтверджено певні договори щодо репарацій і що Німеччина відчуває себе зобов'язанню щодо них.

"Але також ФРН відчуває свій обов’язок не забувати моральні наслідки нацистського правління", - наголосила Гоффманн.

За її словами, федеральний уряд "є дуже свідомим" того, що нацистська Німеччина під час Другої світової війни завдала неабияких страждань Польщі та вбила понад мільйон людей. Також уряд усвідомлює, що саме напад на Польщу став початком цього злочину.

"Але не йдеться про те, щоби підвести якусь риску під історією, з погляду Німеччини, це неможливо", - зазначила представниця федерального уряду ФРН. Вона також наголосила, що питання вирішено згідно з міжнародним правом.

Напередодні, 4 жовтня, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не виплачуватиме репарації за шкоду, завдану за часів Другої світової війни.