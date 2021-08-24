Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Facebook.



"Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19. 650 тис. доз вакцини Астразенека вже розвезено в регіони", - написав Ляшко.



Він додав, що найближчими днями у медичні заклади також доставлять засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), кисневі концентратори та гуманітарну допомогу, яка була надана Україні в рамках боротьби з COVID-19.



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