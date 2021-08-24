Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca
Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини AstranZeneca, а також гуманітарну допомогу в рамках боротьби із COVID-19
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Facebook.
"Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19. 650 тис. доз вакцини Астразенека вже розвезено в регіони", - написав Ляшко.
Він додав, що найближчими днями у медичні заклади також доставлять засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), кисневі концентратори та гуманітарну допомогу, яка була надана Україні в рамках боротьби з COVID-19.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе