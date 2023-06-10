Польща передала Україні пакет допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
У суботу, 10 червня, стало відомо, що українська ДСНС отримає від польських колег пакет гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Про це повідомляє ДСНС.
"Польща - наш надійний друг та партнер. Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС вже прямують 10 цистерн, 10 мотопомп та протипаводковий модуль з двома човнами. Вся техніка буде направлена на подолання наслідків. Дякуємо! Цінуємо нашу дружбу! Цінуємо наші взаємовідносини. З такими друзями - перемога неминуча", - сказав керівник ДСНС Сергій Крук.
За словами Крука, керівник Державної пожежно-рятувальної служби Польщі один з перших, хто 24 лютого 2022 року зателефонував та підтримав Україну та наших рятувальників.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- У рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків ворожого підриву Каховської ГЕС.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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