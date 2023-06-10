Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Польща передала Україні пакет допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Польща передала Україні пакет допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

10 червня, 2023 субота
21:10
Суспільство гуманітарна допомога від Польщі

У суботу, 10 червня, стало відомо, що українська ДСНС отримає від польських колег пакет гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Про це повідомляє ДСНС.

"Польща - наш надійний друг та партнер. Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС вже прямують 10 цистерн, 10 мотопомп та протипаводковий модуль з двома човнами. Вся техніка буде направлена на подолання наслідків. Дякуємо! Цінуємо нашу дружбу! Цінуємо наші взаємовідносини. З такими друзями - перемога неминуча", - сказав керівник ДСНС Сергій Крук.

За словами Крука, керівник Державної пожежно-рятувальної служби Польщі один з перших, хто 24 лютого 2022 року зателефонував та підтримав Україну та наших рятувальників. 

  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. 
  • У рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків ворожого підриву Каховської ГЕС.
  • Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
Відео
Світ
Україна
Польща
Війна з Росією
ДСНС
екологічна катастрофа
допомога Україні
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Володимир Зеленський
9 червня, 2023 п'ятниця
"Є результат": Зеленський заявив про успіхи на фронті
Україна Японія
10 червня, 2023 субота
РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
Данило "Шайба" Мазник
9 червня, 2023 п'ятниця
У РДК заявили про загибель Данила Мазника, який керував штурмом Нової Таволжанки
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
10 червня
22:00
Live
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер" 0:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
21:59
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Росіяни здійснили підрив дамби позапланово або раніше за часом, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
21:32
"МФК Металург" (Запоріжжя) - "Верес" (Рівне)
УПЛ: результати перших стикових матчів за місця у вищій лізі
21:03
жалоба
В Одесі 11 червня оголошено днем жалоби
20:52
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
На Херсонщині запровадили обмеження на користування водою з акваторії Дніпра
20:43
пожежники
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: загинув чоловік, ще один поранений
20:28
полонені
Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими, яких їй передала Росія - ЗМІ
20:22
Ганна Маляр
Міноборони пояснило, як правильно повідомляти про деокупацію населених пунктів
20:03
Ексклюзив
затоплена Херсонщина, тварини
Тварини гинули в муках: волонтерка розповіла про затоплений зоопарк на Херсонщині
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Дідова помилка
19:49
Зеленський Трюдо
Ми маємо дбати один про одного завжди, - Зеленський про лісові пожежі у Канаді
19:36
колія
Під Нікополем через підрив Каховської ГЕС просіла залізнична колія
19:18
ЗСУ
У Бердянську окупанти намагаються приховати свої втрати й перекривають територію навколо моргу, - Генштаб
19:16
Порошенко в Раді: а де закон про 30 тисяч військовим?
19:14
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
18:51
Володимир Зеленський
Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано вже понад 3 тисячі людей, - Зеленський
18:32
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ковальчук потрібен Мішустіну, щоб змусити Путіна піти у відставку, - Піонтковський
18:30
ЗСУ
Під тиском "Євросолідарності" нардепи проголосували за збільшення відпусток військовим, - Сюмар
18:24
на фото: Колумбія
Провели 40 днів у джунглях: у Колумбії знайшли 4 дітей, які вижили після авіакатастрофи
18:01
OPINION
Ірина Цілик
Багатьом українцям зарано дивитися фільм "20 днів у Маріуполі"
17:56
Київ дощ
Зливою підтоплено деякі вулиці у столичному Дарницькому районі
17:32
на фото: Запорізька область
Росіяни обстріляли Оріхів: загинула сімейна пара
17:25
Рівень води в акваторії Миколаєва
Через підрив Каховської ГЕС повністю заблоковано під'їзд до села на Миколаївщині, де проживають 379 людей
17:23
Ексклюзив
F-16
На осінь прилетять до України F-16, а може й F-18, - польський політик Чех
17:04
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Ракети для ППО й тисячі снарядів. Канада надасть Україні військову допомогу на 500 млн канадських доларів
16:56
британія україна
Підрив Каховської ГЕС: Велика Британія надасть Україні 16 млн фунтів гуманітарної допомоги
16:44
Зеленський
Ми всі обов’язково відчуємо український контрнаступ, - Зеленський
16:43
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ має вивести ЗАЕС за лапки конфлікту та агресії Росії до України, - ексміністр енергетики Оржель
16:14
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Забруднення шкідливими речовинами річки Інгулець перевищує норму
16:11
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ковальчук, Уткін і Затулін є новим "комітетом загальнонаціонального порятунку" Росії, - Піонтковський
16:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Червоний Хрест, як і ООН, - нікчемні
15:47
Оновлено
Джастін Трюдо прибув до Києва
До Києва з неоголошеним візитом прибув канадський прем'єр Трюдо
15:42
Шольц путін
Шольц планує провести телефонну розмову з Путіним: закликатиме закінчити війну
15:24
СБУ
СБУ оголосила підозру вісьмом колаборантам, серед яких "міністр транспорту" в Криму
14:54
На території України очікується значне похолодання: синоптик Наталка Діденко про погоду цими вихідними
14:32
Ексклюзив
Крим
Кримчани мають розуміти, що Росія вже усвідомлює свій відступ з півострова, - польський політик Чех
14:25
Підрив Каховської ГЕС: евакуація населення
Через підрив Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей
14:18
вибух на заводі з виробництва ракет у Туреччині
У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин: 5 людей загинули
14:11
Євген Пригожин
Пригожин створює для себе програму постпутінської РФ, - Піонтковський
14:09
OPINION
Орест Сохар
Чому Захід штовхає Україну до перемоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV