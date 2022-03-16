Польща планує терміново закупити у США безпілотники MQ-9 Reaper
Польща планує терміново закупити у США безпілотники MQ-9 Reaper через зростання занепокоєнь щодо безпеки на тлі вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Reuters.
"Ми плануємо терміново закупити перші безпілотні літальні комплекси MQ-9 Reaper", - заявив у середу речник Агентства з озброєння Міноборони Польщі підполковник Кшиштоф Платек.
Зазначається, що перші безпілотники будуть замовлені за прискореною процедурою. Крім цього, Польща реалізує програму Zefir, згідно з якою ведеться переговори про закупівлю безпілотних літальних апаратів класу MALE.
"Ми говоримо про доставку кількох комплектів", - зазначив Платек.
Польща сподівається отримати перші дрони до кінця року. Вартість запланованого придбання міністерство не розголошує.
"Цей наказ є відповіддю на ситуацію з безпекою, особливо в Центральній та Східній Європі", - сказав Платек, маючи на увазі війну в Україні.
У травні 2021 року Польща придбала 24 дрони Bayraktar у Туреччини, ставши першим членом НАТО, який придбав безпілотники в Анкарі. Ті самі дрони були використані Україною проти російських окупантів.
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